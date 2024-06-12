Правда ли, что нельзя пить чай с молоком

Вы допили свой чай с молоком? А теперь давайте разберемся, почему мы предпочитаем напиток, который уже считается традиционным. Он действительно полезный? Некоторые эксперты считают, что чай с молоком может быть вредным для здоровья, а все разговоры о его пользе - неправда.
Считается, что первыми молоко в чай начали добавлять в Великобритании, а в Китае чай пьют без добавок. В других странах в популярный напиток добавляют сахар, мед или молоко, а мы остановимся на полезный качествах "коктейля":
Таким образом, чай с молоком может быть полезен не только для вашего здоровья, но осуществим некоторые дополнительные функции.
При соединении чая с молоком полезные вещества из обоих продуктов могут раскрыть весь свой максимум пользы. У напитка появляется мягкий вкус, а все имеющиеся в них полезные вещества в комплексе усваиваются быстрее и лучше.
"Заварите чай - сполосните горячей водой чайник, котором вы будете заваривать чай, возьмите 15 грамм чая на литр объема, залейте кипятком, дайте настояться 5–6 минут.
В чашку на четверть наливаем молоко, а потом вливаем в нее уже заварившийся черный чай", - советуют специалисты.
Исследователи утверждают, что чай с молоком может таить вред своей повышенной калорийностью и способностью замедлять обмен веществ.
"Если добавить сахар в чай с молоком, пользы в напитке будет меньше, ведь он частично утратит свойства. Не увлекайтесь чаепитиями и откажитесь от подсластителей, чтобы не поправиться.
Зато для желающих набрать несколько килограммов это отличный способ наконец-то получить фигуру мечты. Если вы на диете, можно заменять молочным чаем прием пищи, он надолго оставляет чувство сытости", - рассказывают в СМИ.
Поэтому специалисты в области медицины выделяют только одну группу людей, которым категорически запрещено употреблять популярный напиток: чай с молоком не рекомендуется тем, у кого есть лактазная недостаточность.
Таким образом, если у вас нет противопоказаний и вы хотите получить удовольствие от чая, то его можно употреблять его без молока, так и с ним. Если у вас есть какие-то сомнения, то лучше обратиться за консультацией к специалисту.
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