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Что будет, если ежедневно совершать по 20000 шагов

Что будет, если ежедневно совершать по 20000 шагов
©depositphotos.com

Ежедневная физическая нагрузка может помочь избежать некоторых заболеваний сердца, а небольшая, но регулярная прогулка - укрепит мышцы и поможет избавиться от лишних калорий. Исследователи предполагают, что пеший поход способен заменить посещение спортивного зала, а мы попробуем разобраться в ситуации.

Правда ли, что регулярные пешие прогулки полезны для здоровья?

Эталоном дневной активности принято считать по 10 тысяч шагов в день, но некоторые исследования предлагают увеличить норму до 20 тысяч. Так почему же пешие прогулки так полезны?

  • Физическая активность положительно скажется на работе сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма, а регулярные нагрузки помогут укрепить мышцы, улучшить обмен веществ и ускорить процесс сжигания жира.
  • Представьте себе, но чем больше физических упражнений вы делайте, тем лучше работает ваше сердце и легкие, а получаемая нагрузка позволяет вам быть бодрым и энергичным на протяжении всего дня.
  • С увеличением уровня физической формы снизится риск развития хронических заболеваний, таких как диабет, ожирение, артериальная гипертензия и многого другого.
  • Активный образ жизни способствует укреплению иммунитета и повышению общего уровня здоровья.

Как совершать по 20000 шагов в день при офисной работе?

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для поддержания здоровья взрослому человеку необходимо делать не менее 10000 шагов в день, но как увеличить нагрузка в два раза?

  • Во-первых, можно разбить нагрузку на несколько небольших отрезков и сформировать расписание.
  • Во-вторых, грамотно используйте свободное время. Например, вы можете совершить 30-минутную прогулку перед работой или пройтись до следующей остановки. То же самое можно сделать и после работы.
  • В-третьих, прогуляться можно в обеденный перерыв или вечером, после ужина, вместо пассивного отдыха отправиться на прогулку.
  • В-четвертых, вам следует отказаться от лифта и взять за правило проходить по несколько остановок пешком или добавьте короткие 10-минутные прогулки в течение дня.

Итог: вы достигнете цели в 20000 шагов каждый день и сможете поддержать здоровье вашего сердца.

Для чего делать по 20000 шагов в день?

Совершать 20000 шагов ежедневно может быть чрезмерной нагрузкой для некоторых людей, особенно для тех, кто не привык к такой интенсивной физической активности, но это отличное упражнение.

Эксперты в области медицины предлагают присмотреться к обычной пешей прогулке, но перед тем, как увеличить количество шагов, рекомендуется проконсультироваться с врачом и постепенно увеличивать нагрузку.

В целом, совершение по 20000 шагов в день может принести много пользы для здоровья. Это поможет улучшить физическую форму, повысить энергию и укрепить организм. Однако важно быть разумным и не забывать о своем самочувствии.

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Метки:
Здоровье Прогулки Около спорта

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