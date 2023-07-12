Олимпийская чемпионка шокирована отъездом лидеров конькобежной сборной России в Казахстан

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова выразила свое глубокое разочарование после того, как конькобежки Кристина Силаева и Елизавета Голубева решили покинуть свою страну и выступать за Казахстан, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сообщается, что Голубева и Силаева уже проинформировали Союз конькобежцев России о своих намерениях сменить гражданство и выступать за Казахстан.

"Я очень сильно расстроилась, моя первая реакция на отъезд наших девочек-конькобежек была эмоциональной. Та же Силаева – чемпионка России на 500 метров, она молодая девушка, и мне казалось, что она вполне могла завоевать медаль на Олимпийских играх для России. На данный момент я являюсь последней чемпионкой на 500 метров, и я надеялась, что, возможно, через три года увижу новую олимпийскую чемпионку от России. Или что она выиграет Игры дружбы… Этот отъезд был неожиданным: девчонки не предупреждали, для многих новость стала шоком. Я сопереживаю… Одно дело, когда уезжают неконкурентные спортсмены, и другое – когда уезжают лидеры. Создадут ли в Казахстане им такие же условия? Не знаю, там есть и свои спортсмены. Отъезд туда для россиянок - рискованный шаг", - приводит слова Журовой nsn.fm.

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