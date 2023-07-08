"Они усилят сборную". В Казахстане высказались о натурализации россиянок

Призер чемпионатов мира по конькобежному спорту Елизавета Голубева и чемпионка России Кристина Силаева усилят сборную Казахстана, в том числе в командных видах, считает исполнительный директор Союза конькобежцев Казахстана Олжас Бесбаев, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на "Матч ТВ".

Сообщается, что Голубева и Силаева уже проинформировали Союз конькобежцев России о своих намерениях сменить гражданство и выступать за Казахстан.

- У нас, как и у всех национальных федераций, после завершения олимпийского цикла идет подведение итогов и планирование по подготовке к новому. И в определенный момент было принято решение, что конькобежный спорт и шорт‑трек среди наших приоритетов. Елизавета Голубева и Кристина Силаева - спортсменки очень хорошего уровня. Мы считаем, они усилят сборную перед Олимпийскими играми, в том числе это касается командных видов. Мы уведомляли Союз конькобежцев России о желании оформить их переход. У них уже есть вид на жительство, ждем решения по паспорту. Затем будет процедура открепления. Девчонки тренируются, готовятся к сезону.

- С кем будет работать Сергей Клевченя?

- Он будет тренером‑консультантом именно той группы девочек, гражданство он менять не собирается. В некоторых источниках писали, что он тоже гражданство сменит, но это не так.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ