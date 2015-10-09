Звезда "Реала" пошел против Хаби Алонсо: в клубе выбрали сторону

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо санкционировал продажу вингера Родриго, который выразил недовольство своим игровым временем в мадридском клубе, передают Vesti.kz со ссылкой на The Athletic.

На клубном чемпионате мира-2025, проходящем в США, Алонсо дал 24-летнему бразильцу шанс - игрок провел 90 минут в двух матчах и отдал одну голевую передачу. Однако на две следующие игры бразилец остался в запасе.

Отец и агент бразильского вингера выразили клубу недовольство тем, что Родриго получает недостаточно игрового времени. Однако его жалобы наряду с неудачными выступлениями футболиста привели к тому, что "Реал" решил не препятствовать уходу Родриго. Отмечается, что Алонсо также не возражает против ухода бразильца.

По информации источника, "Арсенал" несколько недель назад провел предварительные переговоры с представителями Родриго о возможном трансфере.

В минувшем сезоне Ла Лиги Родриго провел 30 матчей, отметившись 6 голами и 5 ассистами.

Контракт Родриго с "Реалом" действует до июня 2028 года, а его ориентировочная рыночная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

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