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Завершит карьеру? Стало известно будущее Левандовски в "Барселоне"

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Завершит карьеру? Стало известно будущее Левандовски в "Барселоне" ©x.com/FCBarcelona

Каталонская "Барселона" уже согласовала условия нового соглашения с 34-летним польским голкипером Войцехом Щенсны, сообщают Vesti.kz.

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Каталонская "Барселона" уже согласовала условия нового соглашения с 34-летним польским голкипером Войцехом Щенсны, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Sport.es, контракт рассчитан на один год и вступит в силу после окончания текущего сезона, когда истечет действующий договор игрока.

По данным источника, Щенсны готов принять роль второго вратаря в составе сине-гранатовых. Одним из ключевых факторов, повлиявших на его решение, стало присутствие в команде Роберта Левандовски, с которым у него теплые дружеские отношения.

Также отмечается, что и Щенсны, и Левандовски могут завершить карьеру в "Барселоне" после сезона-2025/26, чтобы затем попробовать себя в новых ролях.

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