Испания
Сегодня 13:44
 

Ямаль переписал историю "Золотого мяча": 18-летний вундеркинд взял награду

Вингер каталонской "Барселоны" и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль отметился уникальным достижением по итогам голосования за "Золотой мяч" - 2025, передают Vesti.kz.

18-летний Ямаль занял второе место в голосовании на приз лучшему футболисту мира, а обладателем "Золотого мяча" стал Усман Дембеле, французский нападающий "Пари Сен-Жермена".

Таким образом, Ямаль стал самым молодым футболистом в истории, вошедшим в топ-3 голосования за "Золотой мяч". На момент оглашения результатов голосования испанцу было 18 лет и 71 день, отмечает Stats Foot.

Отметим, что Ямаль не ушел с церемонии "Золотого мяча"-2025 без награды: испанец стал обладателем трофея имени Раймона Копа, который вручается лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года. Это его вторая подряд подобная награда.


В минувшем сезоне Ямаль забил 18 голов и отдал 25 результативных передач в 58 играх за "Барселону" и сборную Испании. Футболист стал победителем Ла Лиги, а также Кубка и Суперкубка Испании. Также в составе каталонцев он дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.

