Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 10:56
 

Винисиусу предложили миллиард евро за уход из "Реала"

  Комментарии

Поделиться
Винисиусу предложили миллиард евро за уход из "Реала" Винисиус Жуниор. Фото: ФК "Реал" Мадрид©

Мадридский "Реал" может потерять своего звёздного нападающего Винисиуса Жуниора ближайшим летом, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Мадридский "Реал" может потерять своего звёздного нападающего Винисиуса Жуниора ближайшим летом, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Бена Джейкобса, саудовский "Аль-Ахли" предложил 25-летнему бразильцу контракт на сумму 1 миллиард евро. Стороны уже ведут переговоры.

Отмечается, что "Аль-Ахли" сделал Винисиуса своей главной целью на летнее трансферное окно и обсуждает с ним условия контракта.

Ранее сам Винисиус заявил о желании остаться в Мадриде и готовности продлить контракт с "Реалом", однако ситуация может измениться, поскольку "Аль-Ахли" настроен решительно на подписание футболиста.


Винисиус Жуниор перешёл в "Реал" из "Фламенго" в 2018 году за 45 миллионов евро. В текущем сезоне он провёл 30 матчей за "сливочных", забив семь голов и отдав 11 результативных передач.

Действующий контракт Винисиуса с "Реалом" рассчитан до лета 2027 года, а его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 150 миллионов евро.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Вильярреал   •   Регулярный чемпионат, мужчины
25 января 01:00   •   не начат
Вильярреал
Вильярреал
(Вильярреал)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Вильярреал
Ничья
Реал М
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!