Винисиусу предложили миллиард евро за уход из "Реала"

Мадридский "Реал" может потерять своего звёздного нападающего Винисиуса Жуниора ближайшим летом, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Бена Джейкобса, саудовский "Аль-Ахли" предложил 25-летнему бразильцу контракт на сумму 1 миллиард евро. Стороны уже ведут переговоры.

Отмечается, что "Аль-Ахли" сделал Винисиуса своей главной целью на летнее трансферное окно и обсуждает с ним условия контракта.

Ранее сам Винисиус заявил о желании остаться в Мадриде и готовности продлить контракт с "Реалом", однако ситуация может измениться, поскольку "Аль-Ахли" настроен решительно на подписание футболиста.

Винисиус Жуниор перешёл в "Реал" из "Фламенго" в 2018 году за 45 миллионов евро. В текущем сезоне он провёл 30 матчей за "сливочных", забив семь голов и отдав 11 результативных передач.

Действующий контракт Винисиуса с "Реалом" рассчитан до лета 2027 года, а его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 150 миллионов евро.

