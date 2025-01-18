Винисиус собрался покинуть "Реал". Известна причина
Звездный вингер Винисиус Жуниор может покинуть мадридский "Реал" по окончании текущего сезона, сообщают Vesti.kz.
Звездный вингер Винисиус Жуниор может покинуть мадридский "Реал" по окончании текущего сезона, сообщают Vesti.kz.
По информации портала Sport.es, представители 24-летнего бразильца уже ведут переговоры с клубами из Саудовской Аравии.
Основной причиной возможного ухода игрока называют расистские оскорбления, с которыми он столкнулся в Испании.
Несмотря на действующий контракт с "королевским клубом" до середины 2027 года, Винисиус серьезно рассматривает вариант смены чемпионата.
Трансферная стоимость форварда оценивается в 200 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей, забил 14 голов и отдал десять результативных передач.
Добавим, что ранее стало известно о готовности "Реала" продать Винисиуса из-за раздражения не только у президента клуба Флорентино Переса, но и у тренера Карло Анчелотти, а также у других игроков "Реала".
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