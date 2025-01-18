Винисиус собрался покинуть "Реал". Известна причина

Звездный вингер Винисиус Жуниор может покинуть мадридский "Реал" по окончании текущего сезона, сообщают Vesti.kz.

По информации портала Sport.es, представители 24-летнего бразильца уже ведут переговоры с клубами из Саудовской Аравии.

Основной причиной возможного ухода игрока называют расистские оскорбления, с которыми он столкнулся в Испании.

Несмотря на действующий контракт с "королевским клубом" до середины 2027 года, Винисиус серьезно рассматривает вариант смены чемпионата.

Трансферная стоимость форварда оценивается в 200 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей, забил 14 голов и отдал десять результативных передач.

Добавим, что ранее стало известно о готовности "Реала" продать Винисиуса из-за раздражения не только у президента клуба Флорентино Переса, но и у тренера Карло Анчелотти, а также у других игроков "Реала".