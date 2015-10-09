Испания
19:09
 

В "Реале" определились с будущим опытного игрока

В "Реале" определились с будущим опытного игрока

В "Реале" готовятся к расставанию с одним из опытных игроков – Давид Алаба, по всей видимости, покинет клуб уже этим летом, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, мадридцы не планируют продлевать контракт с австрийским защитником, срок которого истекает 30 июня 2026 года. Таким образом, 33-летний футболист уйдёт на правах свободного агента.

Интерес к Алабе уже проявляют несколько клубов, готовых подписать его без трансферной выплаты.

Алаба присоединился к "Реалу" в 2021 году – также на правах свободного агента после ухода из "Баварии".

В Мадриде он не всегда мог стабильно играть из-за травм, однако за это время успел выиграть с командой множество трофеев: два титула Ла Лиги, две Лиги чемпионов, а также Суперкубок и Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

В текущем сезоне защитник провёл 13 матчей, не отметившись результативными действиями. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 3,5 миллиона евро.

Клопп выбрал первого новичка для "Реала": известно его имя

Ранее главный тренер Альваро Арбелоа высказался о своём будущем в "Реале" после вылета из Лиги чемпионов.


