В "Барселоне" сделали заявление о подписании Месси

Вице-президент каталонской "Барселоны" Эдуард Ромеу прокомментировал ситуацию с подписанием нападающего Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz. Сейчас аргентинец выступает за французский "Пари Сен-Жермен".

"Подписание Месси не входит в планы. Вы должны быть осторожны. Такой человек, как Месси, всегда прибавляет, и в Ла Лиге все было бы хорошо, если бы "Барселона" была в сильной позиции", - приводит слова Ромеу Barca Universal.

Ранее сообщалось, что Месси летом покинет ПСЖ и может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, где ему предлагают рекордный контракт с зарплатой около 500 миллионов евро

"Барселона" получила добро на подписание Месси

Месси выступает за ПСЖ с 2021 года. До этого на протяжении всей карьеры аргентинский нападающий выступал за "Барселону". Контракт футболиста с парижанами рассчитан до июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Месси провел 37 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 19 результативных передач.

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