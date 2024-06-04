В "Барселоне" отреагировали на переход Мбаппе в "Реал"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о переходе Килиана Мбаппе в "Реал", сообщают Vesti.kz.

В понедельник 3 июня Мбаппе, завершивший контракт с ПСЖ, на правах свободного агента заключил пятилетний договор с "Реалом".

"Что касается Мбаппе, мне больше по нраву наша спортивная философия - формировать команду из местных игроков. Я с уважением отношусь к тому, что делают соперники, но я придерживаюсь нашей философии", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что "Реал" установил за Мбаппе отступные в размере одного миллиарда евро.

Прежним клубом Мбаппе был ПСЖ, за который он играл с 2017 года. За это время 25-летний француз провел в составе клуба 308 матчей, забил 256 голов, сделал 108 результативных передач. Вместе с ПСЖ форвард шесть раз выиграл чемпионат Франции, четыре раза - Кубок страны, трижды - Суперкубок Франции и дважды - Кубок французской лиги.