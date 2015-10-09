В "Барселоне" готовят необычную трансферную комбинацию

Известный спортивный агент Жорже Мендеш и спортивный директор "Барселоны" Деку могут снова провернуть совместные трансферные сделки этим летом, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Стороны давно поддерживают тесные рабочие отношения и уже участвовали в ряде крупных операций, включая переход Жоау Феликса в 2023 году и продление контракта Ламина Ямаля.

Теперь сотрудничество может продолжиться на фоне ситуации вокруг Ансу Фати. По данным источников, "Барселона" хочет найти вариант для продолжения карьеры форварда, который после череды травм не входит в планы Ханси Флика. Аренда в "Монако" не привела к полноценному выкупу, и игрок готовится к возвращению в каталонский клуб.

Руководство "Барселоны" рассчитывает выручить за игрока около 15 миллионов евро и рассматривает вариант его продажи за пределы Европы. В решении вопроса может помочь именно Мендеш, который занимается интересами футболиста.

При этом агент выдвигает встречное условие: часть средств от возможного трансфера Фати должна быть направлена на выкуп Жоау Канселу у саудовского "Аль-Хиляля". Португальский защитник произвёл впечатление на тренерский штаб и руководство клуба, и "Барселона" рассматривает вариант его полноценного подписания.

Таким образом, потенциальная сделка может стать взаимовыгодной для всех сторон — клубов, игроков и агента.

