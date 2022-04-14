На таланта "Барселоны" нацелился сенсационный полуфиналист Лиги чемпионов

"Вильярреал", который вышел в полуфинал Лиги чемпионов, интересуется одним из самых перспективных полузащитников "Барселоны" Рики Пучем, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на El Nacional.

Как сообщает источник, трансфер может произойти уже в следующее трансферное окно. 22-летний испанец недоволен количеством игрового времени в "Барселоне" и хочет получать больше практики.

В сезоне-2021/22 Пуч забил 1 гол в 14 матчах за "Барселону". Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 9 миллионов евро.

Добавим, ранее стало известно, что в полуфинале Лиги чемпионов "Вильярреал", который обыграл "Баварию", сыграет с "Ливерпулем". Другую пару составили "Реал" и "Манчестер Сити": английские футболисты устроили стычку с конкурентами из "Атлетико".

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