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Появились подробности сенсационного вылета "Баварии" из ЛЧ

Появились подробности сенсационного вылета "Баварии" из ЛЧ
©villarrealcf.es
Новости спорта Футбол Лига чемпионов

Мюнхенская "Бавария" сенсационно вылетела из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух игр испанскому "Вильярреалу", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ответная встреча команд на стадии 1/4 финала прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 1:1. В первой игре победил "Вильярреал" (1:0). 

По информации "Чемпионата", испанцы за два матча нанесли всего два удара в створ… и забили два гола. Любопытная статистика.

За выход в финал ЛЧ испанский клуб сыграет с победителем пары "Ливерпуль" - "Бенфика" (3:1).

Напомним, что в другом четвертьфинале "Реал" прошел "Челси".

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Метки:
Лига чемпионов Бавария

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