Стало известно, сколько "Реал" заплатит Хаби Алонсо за увольнение

После болезненного поражения от "Манчестер Сити" (1:2) в Лиге чемпионов, будущее Хаби Алонсо в мадридском "Реале" оказалось под большим вопросом, передают Vesti.kz.

Если "сливочные" не смогут реабилитироваться в следующем матче против "Алавеса", Алонсо может быть уволен, а клубу придётся заплатить значительную компенсацию.

По информации Crónica Vasca, возможная сумма выплаты для Алонсо составит от 20 до 25 миллионов евро. Это включает бонусы и невыполненные премии, которые клуб обязан будет выплатить в случае его увольнения.

Алонсо подписал контракт с "Реалом" до 2028 года, а его зарплата составляет 8-9 миллионов евро в год.

Важно отметить, что "Реал" уже заплатил 12-15 миллионов евро немецкому "Байеру" за освобождение Алонсо от контракта, который был действующим до 2026 года. Этот шаг был сделан быстро благодаря хорошим отношениям между клубами, и стремлению Флорентино Переса вернуть тренера в "Реал".

Кто на стороне Алонсо?

Тем не менее, несмотря на поражения, поддержка тренера со стороны игроков сохраняется. Капитаны команды, такие как Дани Карвахаль и Тибо Куртуа, выразили свою поддержку Алонсо, прося руководство клуба дать ему время на исправление ситуации. 

А сам президент клуба Флорентино Перес склоняется к тому, чтобы сохранить тренера, но окончательное решение будет зависеть от дальнейших результатов команды.


Напомним, Алонсо выступал за "Реал" как игрок в период с 2009 по 2014 год, но позже вернулся в Мадрид уже в новом статусе – наставника.

Официально Алонсо возглавил "Реал" в июне нынешнего года, сменив Карло Анчелотти. Матч мадридцев с "Алавесом" состоится 14 декабря в рамках Ла Лиги. "Реал" сейчас занимают второе место в турнирной таблице, отставая от "Барселоны" на четыре очка.

