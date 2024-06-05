Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Испания
Комментарии

Стало известно, кого Хави хотел подписать на место Левандовски

Стало известно, кого Хави хотел подписать на место Левандовски
©ФК "Барселона"

Экс-главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес хотел этим летом подписать другого форварда на место поляка Роберта Левандовски, передают Vesti.kz.

По информации Sport.es, Хави почувствовал, что на третий год его руководства командой нужен другой тип центрального нападающего. Он заявил об этом на встрече с руководством, и клуб принял это к сведению.

Проблема в том, что агентом Левандовски является Пини Захави, чей вес в клубе сейчас очень важен, поскольку он один из ближайших друзей президента "сине-гранатовых" Жоана Лапорты. Кроме того, фигура Левандовски не беспокоила Деку в спортивном плане. Таким образом, требование Хави никак не могло быть удовлетворено.

Несмотря на это, тренер рассматривал другие варианты, которые считал более подходящими, и одно имя было выделено красным цветом - Артем Довбик. Нападающий "Жироны" блистал в этом сезоне в составе команды Мичела и до конца боролся за звание лучшего бомбардира, которое он завоевал с 24 голами. Украинец продемонстрировал невероятную способность забивать голы.

Однако в клубе этот трансфер посчитали нецелесообразным ввиду того, что Левандовски не собирался уходить из "Барселоны" в летнее трансферное окно. Да и Хави уже нет в команде. О причинах его увольнения поведал Лапорта, подробности - тут.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Барселона Ла Лига Футбол Левандовски Роберт

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 15:27
Испания
©ФК "Реал" Мадрид "Реал" подготовил новую форму для Мбаппе
Сегодня , 14:56
Испания
©twitter.com/PSG_English Мбаппе рассказал об угрозах ПСЖ и назвал своих спасителей
Сегодня , 10:41
Испания
©ФК "Барселона" Стало известно, кого Хави хотел подписать на место Левандовски
Сегодня , 08:13
Испания
©ФК "Барселона" В "Барселоне" назвали причину увольнения Хави
Вчера , 23:48
Испания
©PSG В "Барселоне" отреагировали на переход Мбаппе в "Реал"
Вчера , 19:26
Испания
©x.com/equipedefrance "Реал" установил космический ценник на Мбаппе
Вчера , 15:20
Испания
©ФК "Барселона" "Барселона" определилась с главным трансфером на лето
Вчера , 12:00
Испания
©instagram.com/k.mbappe/ Известно, когда Мбаппе дебютирует за "Реал". Есть и дата презентации
Вчера , 10:00
Испания
©instagram.com/k.mbappe/ "Реал" дал Мбаппе контракт на 100 миллиардов
Вчера , 08:40
Испания
©instagram.com/k.mbappe/ Мбаппе выбрал легендарный номер в "Реале"
Вчера , 07:40
Испания
©UEFA Роналду отреагировал на переход Мбаппе в "Реал"
3 июня, 23:02
Испания
©PSG Мбаппе сделал первое заявление после перехода в "Реал"
3 июня, 22:37
Испания
©instagram.com/k.mbappe/ "Реал" официально объявил о переходе Килиана Мбаппе
3 июня, 14:01
Испания
©twitter.com/realmadrid "Реал" сегодня сделает важное объявление: подробности
3 июня, 13:31
Испания
©twitter.com/PSG Озвучена позиция Мбаппе в "Реале"
3 июня, 12:04
Испания
©ФК "Реал" Мадрид Названы два самых титулованных футболиста в истории "Реала"
3 июня, 07:16
Испания
©twitter.com/FCBarcelona Левандовски рассказал о переходе в новый клуб Моуринью
2 июня, 22:58
Испания
©PSG Стала известна дата представления Мбаппе в "Реале"
2 июня, 20:19
Испания
©instagram.com/k.mbappe/ "Один из лучших". В "Реале" оценили Килиана Мбаппе
2 июня, 18:57
Испания
©ФК "Аль-Иттихад" Бензема выбрал обладателя "Золотого мяча": это не Холанд и Мбаппе
2 июня, 11:40
Испания
©realmadrid.com Роналду переманивает в "Аль-Наср" лидера "Реала"
31 мая, 23:50
Испания
©twitter.com/realmadrid "Реал" нашел замену Кроосу: игрока решили увести у "Барселоны"
31 мая, 18:05
Испания
©twitter.com/realmadrid Лука Модрич пообещал приехать в Казахстан: подробности
30 мая, 23:50
Испания
©twitter.com/FCBarcelona "Барселона" не может заявить нового тренера. Есть причина
30 мая, 13:00
Испания
©ФК ПСЖ Раскрыты планы "Реала" по трансферу Мбаппе
29 мая, 12:18
Испания
©ФК "Аль-Наср" Названо самое культовое празднование в футболе
29 мая, 10:55
Испания
©twitter.com/realmadrid Анчелотти назвал главного инициатора топ-трансферов "Реала"
29 мая, 10:15
Испания
©instagram.com/k.mbappe/ "Реал" с ПСЖ "кинули" Мбаппе на почти 40 миллиардов
29 мая, 08:35
Испания
©twitter.com/realmadrid Анчелотти "отказался" от Мбаппе и назвал клуб, в котором завершит карьеру
28 мая, 23:29
Испания
©fcbarcelona.com "Барселона" попала на "бабки". Все из-за Хави

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus