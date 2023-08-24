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Новости спорта Футбол Испания
Комментарии

Стали известны планы "Реала" по трансферу Мбаппе

Стали известны планы "Реала" по трансферу Мбаппе
©instagram.com/k.mbappe

Мадридский "Реал" может сделать предложение "Пари Сен-Жермену" по трансферу Килиана Мбаппе в последнюю неделю августа, сообщает Foot Mercato.

Отмечается, что "Реал", начавший сезон в Ла Лиге с двух побед, все еще нуждается в усилении линии атаки. В распоряжении главного тренера Карло Анчелотти находится единственная номинальная "девятка" в лице Хоселу, что не дает никаких гарантий в долгосрочной перспективе, особенно с учетом скорого старта еврокубков.

Именно по этой причине издание не исключает, что к концу трансферного окна "королевский клуб" попытается подписать Мбаппе. По информации источника, "Реал" может сделать предложение ПСЖ во время матча с "Лансом" в ближайшие выходные.

Потенциальный трансфер Мбаппе в "Реал" устроит все стороны. Мадридский клуб получит звездного нападающего, способного забивать больше 30 голов за сезон, Мбаппе осуществит свою мечту, а ПСЖ выручит неплохие деньги за игрока, который может покинуть Париж бесплатно будущим летом.

Мбаппе принял окончательное решение по ПСЖ

Ранее Мбаппе отказался активировать опцию продления контракта с французским клубом, который истекает в 2024 году. После этого ПСЖ отстранил форварда от основной команды. В результате Килиан пропустил предсезонное турне, а также первый тур Лиги 1. В матче второго тура нападающий вышел на замену в игре с "Тулузой" (1:1), заработал пенальти и реализовал 11-метровый.

После этого появилась информация, что Мбаппе договорился с ПСЖ, что не уйдет бесплатно.

Сообщалось, что ПСЖ готов продать Мбаппе в летнее трансферное окно. Руководство парижан отпустит футболиста за 250 миллионов евро.

Владелец ПСЖ решил судьбу Мбаппе

Напомним, Мбаппе перешел в ПСЖ в 2017 году. В составе парижан форвард стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны.

В прошлом сезоне Килиан принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 41 гол и 10 результативных передач.

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Метки:
Реал Мадрид Мбаппе Килиан ПСЖ

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