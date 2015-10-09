Самый дорогой игрок мира выбрал между "Реалом" и "Барселоной"

Норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд обозначил клуб своей мечты, в котором хотел бы продолжить карьеру после ухода из английского гранда, передают Vesti.kz.

Эрлинг Холанд выбрал клуб после "ухода" из "Сити"

По информации The Touchline, представители норвежского нападающего заявили, что Холанд рассматривает только один вариант продолжения карьеры — переход в мадридский "Реал". При этом форвард не намерен рассматривать другие клубы, даже если они предложат выгодные условия.

Любопытно, что ранее испанские СМИ сообщали, что трансфер Холанда является главной мечтой президента "Барселоны" Жоана Лапорты. Однако норвежец ясно дал понять, что его сердце принадлежит исключительно "королевскому клубу".

Холанд и его путь в "Манчестер Сити"

Эрлинг Холанд выступает за "Манчестер Сити" с 2022 года, когда английский клуб заплатил 60 миллионов евро дортмундской "Боруссии" за его трансфер. В первом же сезоне норвежец установил рекорд Английской премьер-лиги по количеству голов за сезон — 36 мячей.

В текущем сезоне Холанд провёл 32 матча во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 4 результативные передачи, подтверждая статус одного из лучших нападающих планеты.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость Эрлинга Холанда составляет 200 миллионов евро. Именно столько же оцениваются испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль и французский нападающий "Реала" Килиан Мбаппе, что делает их вместе с норвежцем самыми дорогими игроками мира на сегодняшний день.

Зидан согласился возглавить топ-клуб и попросил продать звезду за 160 миллионов

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!