На ряду с Месси и Зиданом: капитан Испании может войти в элитный список после ЧМ-2026

Полузащитник сборной Испании и "Манчестер Сити" Родриго Эрнандес может вписать свое имя в историю мирового футбола уже на нынешнем чемпионате мира, передают Vesti.kz.

Если испанцы выиграют финал ЧМ-2026, Родри станет всего лишь одиннадцатым футболистом, которому удалось собрать одну из самых престижных коллекций индивидуальных и командных наград: выиграть чемпионат мира, Лигу чемпионов и стать обладателем "Золотого мяча".

Сейчас в этот элитный список входят всего десять игроков: Бобби Чарльтон, Герд Мюллер, Франц Беккенбауэр, Паоло Росси, Зинедин Зидан, Ривалдо, Роналдиньо, Кака, Лионель Месси и Усман Дембеле.

Отметим, что в составе "Манчестер Сити" он выиграл Лигу чемпионов сезона-2022/23, а в 2024 году получил "Золотой мяч", став первым испанцем за более чем 60 лет, удостоенным этой награды.

Теперь для полного набора титулов ему не хватает лишь победы на чемпионате мира.

Шанс оформить историческое достижение у Родри появится уже в финале ЧМ-2026. Сборная Испании пробилась в решающий матч турнира после победы над Францией со счетом 2:0 и теперь находится в одном шаге от второго чемпионского титула в своей истории.

Ламина Ямаля хотели ограбить после матча с Францией: известны детали

𝗥𝗢𝗗𝗥𝗜 𝗜𝗦 𝗢𝗡𝗘 𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗔𝗪𝗔𝗬 𝗙𝗥𝗢𝗠 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗟𝗘𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗙𝗢𝗢𝗧𝗕𝗔𝗟𝗟 👀⏳



Only 10 players have ever completed the iconic trilogy of winning the Ballon d'Or, the World Cup, and the Champions League 😲



🇫🇷 Ousmane Dembélé

🇫🇷 Zinedine Zidane

🇦🇷 Lionel Messi

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿… pic.twitter.com/QzVUNRSkm8 — 433 (@433) July 15, 2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!