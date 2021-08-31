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Роналду предлагали "Барселоне". Раскрыты подробности трансфера в "МЮ"

Роналду предлагали "Барселоне". Раскрыты подробности трансфера в "МЮ"
©Reuters
Новости спорта Футбол Испания

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду был согласен на трансфер в "Барселону", сообщает Diario Sport со ссылкой на Catalunya Radio.

По информации источника, перед трансфером в "Манчестер Юнайтед" представители Роналду предлагали услуги форварда каталонскому клубу, однако "сине-гранатовые" сразу отклонили это предложение.

Роналду ранее выступал в Испании –  в составе мадридского "Реала" c 2009 по 2018 год он по два раза выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании, а также четырежды победил в Лиге чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" официально объявил о возвращении Роналду 27 августа. Португальский форвард уже прошел медицинское обследование.

Как отмечает Manchester Evening News, "Манчестер Юнайтед" решил приобрести Роналду для того, чтобы португалец не перешел в "Манчестер Сити".

Роналду выбрал клуб для завершения карьеры

Согласно сведениям источника, узнав о контактах Роналду с "горожанами", руководство "МЮ" решило включиться в борьбу за игрока и перехватить его. Изначально "красные дьяволы" не планировали подписывать Криштиану, так как существенно потратились на пролонгацию контракта Эдинсона Кавани и покупку Джейдона Санчо. Однако боссы манкунианцев посчитали, что переход Роналду в "Сити" будет не только прямым усилением конкурента, а и серьезным репутационным ударом по "МЮ". Поэтому и возникла идея вернуть португальца на "Олд Траффорд".

Отмечается, что Роналду, едва узнав об интересе "МЮ", оборвал все контакты с представителями "Манчестер Сити". Криштиану уже выступал за "красных дьяволов" в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского "Спортинга", в котором начинал карьеру.

Последним клубом Роналду был туринский "Ювентус", за который он выступал с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов.

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Метки:
Роналду Криштиану Барселона Манчестер Юнайтед Ювентус

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