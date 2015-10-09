Легендарный бразильский футболист Роналдиньо поздравил "Барселону" со 127-летием и поделился тёплыми воспоминаниями о периоде выступлений за каталонский клуб, передают Vesti.kz.

Роналдиньо поздравил бывшую команду

29 ноября "Барселона" отмечает день основания. По случаю праздника бывший игрок "сине-гранатовых" обратился к клубу в социальных сетях.

"С днём рождения, "Барселона"! Это место, где я провёл самые счастливые дни своей карьеры и где мы выиграли всё!" - написал бразилец.

Роналдиньо защищал цвета каталонцев с 2003 по 2008 год. За это время он провёл 207 матчей во всех турнирах, забил 94 гола и записал на свой счёт 71 результативную передачу. Вместе с "Барселоной" бразилец дважды становился чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.

Роналдиньо вернулся на футбольное поле в 46 лет

Напомним, недавно обладатель "Золотого мяча" 2005 года возобновил игровую карьеру. Летом 46-летний бразилец подписал контракт с итальянской "Равенной", выступающей в третьем по силе дивизионе страны, а также приобрёл долю в клубе.

Официальный дебют Роналдиньо состоялся 15 ноября в матче 14-го тура Серии C против "Форли". Легендарный футболист провёл на поле 45 минут, а его команда одержала победу со счётом 2:0.

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