В "Реале" передумали продавать таланта за 60 миллионов: известна причина

В "Реале" этим летом готовятся к серьёзной перестройке состава, и под угрозой оказались сразу несколько игроков мадридской команды, передают Vesti.kz.

Дорогой трансфер "Реала" не оправдал надежд

Как пишет El Nacional, ситуация с Франко Мастантуоно развивается совсем не так, как ожидалось. Молодой аргентинец, за которого клуб заплатил около 60 миллионов евро, оказался под шквалом критики.

После громкого перехода от него ждали мгновенного эффекта, тем более что его рассматривали как одного из будущих лидеров проекта. Однако адаптация к уровню "Реала" оказалась сложнее: талант есть, но стабильности пока не хватает.

На фоне высокой конкуренции Мастантуоно постепенно выпал из основной ротации. Сейчас он уступает в выборе тренера таким игрокам, как Браим Диас и другим атакующим футболистам, и всё чаще оказывается на скамейке.

"Реал" принял новое решение

Изначально казалось, что его могут продать уже этим летом, но внутри клуба приняли другое решение. По данным источника, "Реал" не собирается расставаться с игроком окончательно. Руководство по-прежнему верит в его потенциал и считает, что он ещё способен раскрыться.

При этом уход всё же состоится, но в формате аренды. В Мадриде понимают, что сейчас футболисту нужно игровое время и спокойная среда, чтобы набраться опыта и уверенности. Именно поэтому его планируют отправить в другой клуб на сезон, по аналогии с тем, как ранее развивали других молодых игроков.

Отметим, что Франко Мастантуоно один из самых перспективных атакующих полузащитников Аргентины, перешедший в мадридский "Реал" из "Ривер Плейт". Среди его достижений – победа в Суперкубке Аргентины 2024 года и ранний дебют в профессиональном футболе, который состоялся в 2023 году.

