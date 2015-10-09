"Реал" задумал бесплатно подписать обладателя "Золотого мяча"

После обновления оборонительной линии мадридский "Реал" переключит основное внимание на усиление центра поля, передают Vesti.kz.

Центр поля стал слабым местом "Реала"

Следующей целью клуба станет футболист, который сможет придать игре баланс и стабильность.

Как сообщает Marca, руководство "Реала" продолжает внимательно следить за полузащитником "Манчестер Сити" Родри Эрнандесом, которого в Мадриде уже давно считают одним из ключевых кандидатов для усиления центра поля.

Необходимость игрока подобного профиля неоднократно подчеркивал главный тренер команды Хаби Алонсо. Долгое время эта идея не находила полной поддержки внутри клуба, однако текущие проблемы "Реала" в организации игры между линиями заставили руководство пересмотреть свою позицию.

В Мадриде всё чаще признают, что отсутствие стабильного опорного полузащитника напрямую влияет на игровой баланс и контроль над ходом матчей.

В "Реале" наметили стратегию по трансферу Родри

При этом в клубе не намерены форсировать события. До завершения сезона "Реал" не планирует предпринимать активных шагов на трансферном рынке, предпочитая дождаться полного восстановления игрока и оценить его физическое состояние.

Стратегия "Реала" рассчитана на долгосрочную перспективу. В клубе рассматривают вариант подписания Родри в 2027 году, когда завершится его контракт с "Манчестер Сити".

Такой сценарий позволит мадридцам заполучить одного из лучших опорных полузащитников мира на правах свободного агента - без необходимости выплачивать внушительную трансферную компенсацию.

Напомним, что Родри перешёл в "Манчестер Сити" летом 2019 года, подписав контракт после успешных выступлений за мадридский "Атлетико" и "Вильярреал". С тех пор он стал ключевым игроком команды и одним из лучших полузащитников мира.

За время выступлений в составе "Сити" испанец завоевал множество трофеев, включая четыре титула чемпиона премьер-лиги (20/21, 21/22, 22/23, 23/24), Лигу чемпионов УЕФА (2022/23), Клубный чемпионат мира (2023), Суперкубок УЕФА (2023), Кубок Англии (2022/23) и Кубок футбольной лиги (2019/20, 2020/21), а также индивидуальные награды, включая "Золотой мяч"-2024 и звание лучшего игрока сезона Лиги чемпионов-2022/23.

