"Реал" выдал карт-бланш Мбаппе

Стало известно, какие привилегии получит нападающий "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе при переходе в мадридский "Реал", сообщают Vesti.kz.

По информации Football-Espana, "королевский клуб" разрешит французу самому выбрать время анонса своего трансфера.

Изначально презентация Мбаппе в качестве нового игрока "Реала" планировалась на период между окончанием нынешнего сезона и началом чемпионата Европы-2024. Однако позже появилась информация, что мероприятие в Мадриде может быть перенесена на август 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе перейдет в "Реал" на правах свободного агента и подпишет пятилетний контракт.

"Реал" лишил Мбаппе мечты

25-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий в 38 матчах во всех турнирах забил 39 голов и отдал восемь результативных передач.

Контракт Килиана с ПСЖ действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 180 миллионов евро.