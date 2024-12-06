"Реал" включился в борьбу за звезду "Ливерпуля"

Мадридский "Реал" присоединился к числу претендентов на нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, сообщают Vesti.kz.

Переговоры между клубом и египетским форвардом о продлении контракта пока не увенчались успехом. Действующее соглашение 32-летнего игрока истекает летом 2025 года, и сам Салах намекал, что текущий сезон может стать для него последним в составе "красных".

Как сообщает Madrid Universal со ссылкой на Fichajes, "сливочные" планируют предпринять попытку подписать Салаха, если он не продлит контракт с "Ливерпулем". "Реал" рассматривает это как реальную возможность усилить свою атаку в ближайшем будущем.

Трансферная стоимость египтянина оценивается в 55 миллионов евро. Ранее сообщалось, что он может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Также претендентом на Салаха является французский ПСЖ.