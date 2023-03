"Реал" в ярости: в клубе недовольны итогами The Best от ФИФА

В "Реале", мягко говоря, возмущены итогами The Best от Международной федерации футбола (ФИФА), передают Vesti.kz.

По информации AS, руководство "сливочных" разочаровано тем, что игроки их команды были проигнорированы на церемонии The Best, несмотря на то, что они выиграли Лигу чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок Европы и Испании.

Клуб шокирован тем, что их игроки не были удостоены наград, хотя четыре месяца назад Карим Бензема выиграл "Золотой мяч", а Тибо Куртуа получил приз имени Льва Яшина.

"Реал" также расстроило отсутствие Винисиуса Жуниора в списке финалистов на включение в сборную года.

Напомним, лучшим игроком был признан Лионель Месси. Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" в третий раз за карьеру получил этот приз по версии ФИФА. Ранее он побеждал в этой номинации в 2009 и 2019 годах.

С итогами церемонии можно ознакомиться здесь.

По пути Головкина и Алимханулы. Топ-5 казахстанцев-претендентов на чемпионский пояс