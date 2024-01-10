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Новости спорта Футбол Испания
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"Реал" узнал последствия перехода Мбаппе

"Реал" узнал последствия перехода Мбаппе
©PSG

Мадридскому "Реалу" придется расстаться с одним из звездных футболистов в случае перехода нападающего Килиана Мбаппе из "Пари Сен-Жермена", сообщают Vesti.kz.

По мнению журналиста OK Diario Эдуардо Индиа, "на выход" отправится бразильский вингер Винисиус Жуниор, потому что "клубу нужно зарабатывать деньги".

"Конечно, Мбаппе может играть на нескольких позициях - например, "девяткой" - но там будет Эндрик, который претендует на место в старте. Я всегда говорил, что есть отличный кандидат для этого. Я сказал это перед Рождеством, и все набросились на меня. "Реалу" точно придется кого-то продавать, потому что им нужно отчитываться о прибылях и убытках. Речь идет о Винисиусе. Если Мбаппе придет, то кто-то должен будет уйти и оставить место. А игрок, за которого можно было бы получить много денег - это бразилец", - сказал источник.

В нынешнем сезоне Винисиус провел в составе "Реала" 14 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с мадридским клубом истекает летом 2027-го. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 150 миллионов евро.

Килиан Мбаппе выбрал новый клуб

Ранее сообщалось, что Мбаппе согласовал контракт с "Реалом" и присоединится к клубу летом 2024 года. Француз выступает за ПСЖ с 2017 года. В текущем сезоне он сыграл 24 матча за парижан, забил 25 голов и отдал три результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 180 миллионов евро.

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Метки:
Реал Мадрид Мбаппе Килиан ПСЖ

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