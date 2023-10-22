"Реал" сделал подарок конкурентам в Ла Лиге

"Реал" не смог справиться с середняком Ла Лиги "Севильей" в рамках десятого тура. Встреча команд прошла в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" и завершилась со счетом 1:1, сообщают Vesti.kz.

Первыми успеха добились хозяева поля на 74-й минуте, чем им помог защитник гостей Давид Алаба, срезавший мяч в свои ворота. "Сливочные" отыгрались спустя четыре минуты стараниями Даниэля Карвахаля.

Несмотря на осечку, "Реал" с 25 очками сохранил лидерство в турнирной таблице. Но его главные конкуренты по чемпионской гонке "Атлетико" и "Барселона" расположились на расстоянии трех и четырех очков соответственно. При этом они провели на одну игру меньше. "Севилья" в свою очередь идет на 13-й позиции, набрав девять очков.

В следующем туре, 28 октября, "Реал" отправится в гости к "Барселоне", а "Севилья" на выезде сыграет с "Кадисом".

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