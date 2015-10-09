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Испания
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"Реал" поставили выше ПСЖ и назвали причину

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"Реал" поставили выше ПСЖ и назвали причину ©Depositphotos.com/zloyel

Защитник "Реала" Марк Кукурелья назвал мадридский клуб сильнейшей командой Европы на данный момент, сообщают Vesti.kz.

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Защитник "Реала" Марк Кукурелья назвал мадридский клуб сильнейшей командой Европы на данный момент, сообщают Vesti.kz.

Испанец высоко оценил нынешнюю форму "сливочных" и считает, что они превосходят даже действующего победителя Лиги чемпионов - ПСЖ.

"Сейчас я считаю, что "Реал" - лучшая команда в Европе. Мадридцы выдали впечатляющую серию, провели много отличных матчей и демонстрируют серьёзный настрой.

У ПСЖ тоже очень сильный состав, но, если честно, я практически не смотрю их матчи. Даже игру против "Барселоны" не видел. Я вообще редко смотрю футбол. Не потому, что он мне неинтересен, просто у меня есть другие дела и я хочу проводить время с детьми.

У парижан отличные футболисты, и они уже несколько лет развивают один проект. Однако на сегодняшний день "Реал" выглядит сильнее", - приводит слова Кукурельи Mundo Deportivo.

Напомним, мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Кроме того, "Реал" одержал четыре победы в четырёх матчах общего этапа Лиги чемпионов.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 10 7 2 1 22-10 23
2 Лилль 10 6 3 1 14-7 21
3 Париж 10 6 2 2 17-10 20
4 Марсель Олимпик 10 6 0 4 22-14 18
5 Лион 10 5 2 3 15-9 17
6 Ницца Олимпик 10 5 2 3 15-12 17
7 Монако ФК 10 4 4 2 13-11 16
8 Ренн Стад 10 5 1 4 21-21 16
9 Брест 10 4 3 3 18-12 15
10 Лорьян 10 4 3 3 9-8 15
11 Ланс 10 4 1 5 17-15 13
12 Тулуза 10 3 4 3 15-14 13
13 Страсбур 10 3 1 6 18-22 10
14 Осер 10 3 1 6 13-24 10
15 Ле Ман 10 1 5 4 12-19 8
16 Анже 10 2 2 6 9-19 8
17 Труа 10 2 2 6 7-17 8
18 Гавр 10 0 2 8 9-22 2

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