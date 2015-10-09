Мадридский "Реал" подписал новый контракт с 14-летним испанским нападающим академии Ману Дуарте до 2029 года, рассчитывая сохранить одного из самых перспективных юных футболистов клуба, передают Vesti.kz.

Дуарте сравнивают с Бензема

С момента перехода в академию "Ла Фабрика" юный форвард забил более 100 голов. При этом его ценят не только за результативность: Дуарте умеет отходить глубже для получения мяча, участвовать в комбинациях и создавать голевые моменты для партнеров.

Именно такой стиль игры стал причиной сравнений с бывшим нападающим "Реала" Каримом Бензема. Француз отличался не только умением завершать атаки, но и способностью связывать игру команды, вовлекая партнеров в комбинации.

Las renovaciones no sólo se centran en el primer equipo: Manu Duarte, hasta 2029. De 2012, delantero que es más que gol, muy prometedor y sobrino de Rubén Duarte, excapitán del Alavés. En @diarioas, para conocerle un poco mejor 👇 https://t.co/RzxA0bid9J — Fernando Sánchez Tavero (@AS_Tavero) November 22, 2026

Путь в академию "Реала"

Дуарте выступает за сборную Испании до 15 лет. В январе 2024 года он присоединился к академии мадридского клуба после успешных выступлений за "Лос Молинос" и "Сьюдад-де-Рокетас" в родной Альмерии.

Теперь "Реал" закрепил за собой права на молодого нападающего новым соглашением, рассчитанным до 2029 года.

Арда Гюлер официально подписал контракт с 36-кратным чемпионом

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!