Испания
Сегодня 16:41
 

"Реал" отказался от трансфера 18-летнего таланта за 50 миллионов евро

"Реал" отказался от трансфера 18-летнего таланта за 50 миллионов евро

Рынок молодых игроков продолжает шокировать: центральный защитник "Вердера" Карим Кулибали стал главной темой последних недель, но его стоимость отпугнула даже грандов, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Почему о нём говорят?

В свои 18 лет Кулибали считается одним из самых перспективных защитников в Германии. Несмотря на скромный опыт в элите, скаутов впечатлили его физика, чтение игры и не по годам зрелое хладнокровие.

Цена вопроса

Бременцы решили ковать железо, пока горячо, и выставили ценник в 50 миллионов евро. Сумма отражает тренды современного рынка, но выглядит авантюрно для игрока без стабильной практики на топ-уровне.

Позиция Мадрида

"Реал", который обычно охотится за лучшими юниорами мира, решил отказаться от участия в борьбе за игрока. На "Сантьяго Бернабеу" посчитали инвестицию в 50 миллионов слишком рискованной. Клуб придерживается стратегии "цена-качество" и не готов переплачивать за потенциал, который ещё не подтверждён временем.

Что дальше?

Ситуация вокруг Кулибали является очередным примером роста стоимости молодых игроков на трансферном рынке. Пока "Реал" выбирает прагматизм, другие европейские клубы продолжают следить за защитником. Вопрос лишь в том, рискнёт ли кто-то сорвать банк ради юного таланта.

Кулибали в нынешнем сезоне сыграл 23 матча и забил один гол. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 22 миллиона евро.


Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 29 24 4 1 105-27 76
2 Боруссия-09 Д 29 19 7 3 60-29 64
3 Штутгарт-1893 29 17 5 7 60-38 56
4 РБ Лейпциг 29 17 5 7 56-36 56
5 Байер 29 15 7 7 59-39 52
6 Хоффенхайм 29 15 6 8 57-43 51
7 Айнтрахт Фр 29 11 9 9 54-54 42
8 Фрайбург 29 11 7 11 42-47 40
9 Майнц-05 29 8 9 12 35-44 33
10 Аугсбург 29 9 6 14 36-53 33
11 Унион 29 8 8 13 33-50 32
12 Гамбург 29 7 10 12 32-45 31
13 Кельн 29 7 9 13 43-50 30
14 Боруссия М 29 7 9 13 35-49 30
15 Вердер 29 7 7 15 32-52 28
16 Санкт-Паули 29 6 7 16 25-50 25
17 Вольфсбург 29 5 6 18 39-65 21
18 Хайденхайм 29 4 7 18 32-64 19

