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Новости спорта Футбол Испания
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"Реал" определился с новой звездой на миллиард евро

"Реал" определился с новой звездой на миллиард евро
©Reuters

Бразильский вингер "Реала" Родриго Гоэс уже продлил контракт с мадридским клубом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Marca, новое соглашение рассчитано до 2028 года. В нем прописаны отступные в миллиард евро. Этот шаг подтверждает большое доверие "Реала" к 21-летнему футболисту, в минувшем сезоне сыгравшему важную роль на пути команды к победе в Лиге чемпионов.

Напомним, Родриго забил важнейший гол при счете 0:3 в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов с "Челси" в Мадриде, а затем на "Сантьяго Бернабеу" сделал дубль в компенсированные минуты повторного полуфинала с "Манчестер Сити", переведя противостояние в дополнительное время.

Всего же на счету бразильца в сезоне-2021/22 49 матчей и девять голов за "Реал" во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.

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Метки:
Реал Мадрид

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