"Реал" определился по трансферу Мбаппе

Мадридский "Реал" намерен закончить трансфер нападающего французского "Пари Сен-Жермена" Килиана Мбаппе до начала нового сезона в чемпионате Испании, сообщают Vesti.kz со ссылкой на ESPN. В "королевском клубе" ждут, когда игрок или парижане сделают первые шаги для осуществления сделки.

В "Реале" понимают, что сумма трансфера составит более 200 миллионов евро с учетом всех дополнительных выплат и готовы предложить Мбаппе шестилетний контракт до 2029 года. В мадридском клубе хотели бы, чтобы соглашение с французом соответствовало заключенному ими этим летом контракту с Джудом Беллингемом. Английский полузащитник получает 103 миллиона евро и может зарабатывать дополнительно еще 30 процентов от этой суммы в зависимости от различных условий.

По данным источников ESPN, "Реал" уже готов осуществить сделку по Мбаппе, но ждет, что ПСЖ продемонстрирует свою готовность к переговорам. Ранее французский форвард отказался подписывать новый контракт с парижанами, а действующее соглашение истекает в 2024 году.

Изначально "Реал" был готов подождать до 2024 года, но сейчас клуб начал опасаться, что в борьбу за Мбаппе вступят клубы из английской премьер-лиги, которые могут увеличить как сумму трансфера, так и размер зарплаты.

В Мадриде рассчитывают, что француз, вместе с Беллингемом и Винисиусом Жуниором станут новыми лидерами команды. К тому же после отъезда Карима Бензема в Саудовскую Аравию в распоряжении главного тренера "Реала" Карло Анчелотти в качестве специализированного центрфорварда остался только Хоселу.

"Реал" заработает миллиард на трансфере Мбаппе. Подробности

Напомним, новый сезон в Ла Лиге "Реал" начнет гостевым матчем с "Атлетиком" 12 августа.