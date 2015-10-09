Мадридский "Реал" лишился бразильского нападающего Эндрика Фелипе из-за травмы, о чём сообщила пресс-служба испанского клуба, передают Vesti.kz.

Характер повреждения Эндрика

Медицинское обследование выявило у 20-летнего футболиста повреждение приводящей мышцы левой ноги. Сроки восстановления бразильца пока не уточняются, однако он пропустит ближайшие матчи команды.

В нынешнем сезоне Эндрик провел восемь встреч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Эндрик Фелипе (справа) и Килиан Мбаппе Фото: Depositphotos/Musiu0

Ближайший матч "Реала"

Следующий поединок мадридцы проведут в ночь на 25 ноября. В рамках пятого тура общего этапа Лиги чемпионов "Реал" на своем поле примет нидерландский ПСВ.

После 4-х матчей главного еврокубка подопечные Жозе Моуринью набрали максимум очков, а именно 12 баллов.

У ПСВ пока лишь 4 очка.

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