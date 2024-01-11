"Реал" нашел подстраховку Мбаппе: замена обойдется в 100 миллионов

Мадридский "Реал" решил подстраховаться на случай неудачи с трансфером нападающего Килиана Мбаппе из "Пари Сен-Жермена", сообщают Vesti.kz.

По информации AS.com, у руководства " королевского клуба" нет абсолютной уверенности в том, что форвард ПСЖ даст согласие на переход в качестве свободного агента летом 2024 года. Чем дольше француз будет тянуть с решением, тем выше вероятность того, что "Реал" переключится на альтернативный вариант.

Сейчас "сливочные" изучают возможность приобретения нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда. Ранее сообщалось, что сам норвежец заинтересован в переходе в "Реал". Этот трансфер обойдется мадридскому клубу в 100 миллионов евро - имена эта сумма прописана в контракте Холанда в качестве отступных. При этом Мбаппе все же остается целью номер один.

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Напомним, Холанд перешел в "Манчестер Сити"из дортмундской "Боруссии" летом 2022 года. В составе "горожан" он сделал требл - выиграл Кубок и чемпионат Англии, а также Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне форвард провел за "Сити" 22 матча во всех турнирах, забил 19 голов и сделал пять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 180 миллионов евро.

Мбаппе в этом сезоне сыграл за ПСЖ 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 25 мячами и тремя голевыми передачами. Трансферная стоимость форварда составляет 180 миллионов евро.

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