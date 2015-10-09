Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
"Реал" может вернуть легендарного защитника

39-летний центральный защитник мексиканского "Монтеррея" Серхио Рамос может вернуться в мадридский "Реал", сообщают Vesti.kz со ссылкой на испанское издание Defensa Central.

По данным источника, трансфер Рамоса в "сливочные" рассматривается уже зимой. Контракт испанского футболиста с мексиканским клубом подходит к концу, и через месяц он официально станет свободным агентом, что позволит "Реалу" обойтись без выплаты компенсации. В то же время мадридскому клубу необходим опытный центральный защитник, и кандидатура Рамоса выглядит как идеальный вариант для укрепления обороны. Ранее сообщалось о проблемах с составом в центре защиты из-за травм.

Рамос выступал за "Реал" на протяжении 16 сезонов с 2005 по 2021 год. За это время он провёл 671 матч во всех турнирах, забил 101 гол и отдал 40 результативных передач, став одним из самых результативных защитников в истории клуба. За годы выступлений в составе "Реала" Рамос завоевал множество трофеев, включая четыре победы в Лиге чемпионов УЕФА и пять титулов чемпиона Испании.

С февраля текущего года Рамос защищает цвета мексиканского "Монтеррея". За этот период 39-летний футболист сыграл 30 матчей и отметился семью голами.

