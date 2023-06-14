Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Испания
Комментарии

"Реал" готов побить рекорд ради трансфера Мбаппе

"Реал" готов побить рекорд ради трансфера Мбаппе
©ПСЖ

Мадридский "Реал" готов выделить рекордную сумму для трансфера нападающего французского "Пари Сен-Жермена" Килиана Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

По информации L'Équipe, президент "королевского клуба" Флорентино Перес хотел бы получить конкретные гарантии, прежде чем сделать шаг. Отмечается, что руководство "Реала" будет ждать, пока Мбаппе не вынудит ПСЖ его отпустить, или пока парижане не выставят французского форварда на трансфер. Тогда "Реал" будет готов выложить до 200 миллионов евро. 

Напомним, самым дорогим приобретением в истории "Реала" является трансфер бельгийского вингера Эдена Азара за 115 миллионов евро из лондонского "Челси".

ПСЖ связался с покупателем Мбаппе и установил цену

Мбаппе был близок к переходу в "Реал" в прошлом году, но принял решение подписать новый контракт с ПСЖ. Недавно стало известно, что француз не стал активировать опцию автоматического продления контракта с парижанами.

24-летний футболист стал лучшим бомбардиром ПСЖ в истории клуба. Мбаппе перешел в ПСЖ в 2017 году из "Монако" на правах аренды. Позже парижский клуб выкупил трансфер футболиста.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач. Вместе с ПСЖ француз стал чемпионом.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Реал Мадрид Мбаппе Килиан ПСЖ Футбольные трансферы

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика

Реклама

Новости
Сегодня , 13:03
Испания
©ПСЖ "Реал" готов побить рекорд ради трансфера Мбаппе
Сегодня , 08:14
Испания
©twitter.com/FabrizioRomano ПСЖ выдвинул ультиматум Мбаппе
Вчера , 23:56
Испания
©twitter.com/BarcaUniversal "Он заслужил". Месси назвал лучшего тренера в своей карьере
Вчера , 09:55
Испания
©twitter.com/lequipe "Реал" готов купить Мбаппе в летнее трансферное окно
12 июня, 22:59
Испания
©twitter.com/lewy_official Роберт Левандовски высказался об интересе от клубов из Саудовской Аравии
12 июня, 22:29
Испания
©ФК "Реал" Лука Модрич отказался от 80 миллионов евро ради выступления за "Реал"
12 июня, 18:44
Испания
©globallookpress.com "Cтанет намного популярнее". Неймар предрек расцвет МЛС с приходом Месси
12 июня, 11:51
Испания
©ПСЖ Стала известна реакция президента Ла Лиги на срыв трансфера Месси в "Барселону"
12 июня, 10:36
Испания
©instagram.com/karimbenzema/ "Реал" нашел нового нападающего после ухода Бензема
10 июня, 10:07
Испания
©instagram.com/xavi Хави назвал лучшего игрока, которого он тренировал
9 июня, 19:29
Испания
©instagram.com/xavi Стало известно, какую зарплату запросил Хави у "Барселоны"
9 июня, 19:04
Испания
©realmadrid.com "Реал" купил своего воспитанника
9 июня, 15:16
Испания
©Juventus.com Звезды АПЛ, чемпион мира и экс-игроки "Реала". Топ-10 свободных агентов в мировом футболе
9 июня, 14:44
Испания
©twitter.com/realmadrid Стало известно, в чем "Реал" оказался лучшим в чемпионате Испании
9 июня, 11:29
Испания
©instagram.com/leomessi "Не все хотели моего возвращения". Месси раскрыл правду про "Барселону"
9 июня, 09:59
Испания
©twitter.com/HKane Лидер "Тоттенхэма" сообщил о желании перейти в "Реал"
8 июня, 21:21
Испания
©instagram.com/neymarjr Неймар предложил себя "Барселоне": известна реакция Хави
8 июня, 10:45
Испания
©ФК "Барселона" "Барселона" отреагировала на переход Месси в "Интер Майами"
8 июня, 08:43
Испания
©instagram.com/cbf_futebol Неймар может вернуться в "Барселону" после срыва перехода Месси
8 июня, 02:12
Испания
© ПСЖ "Не очень хотелось переживать". Месси объяснил отказ возвращаться в "Барселону"
7 июня, 12:45
Испания
©ПСЖ Раскрыты детали разговора отца Месси и президента "Барселоны"
7 июня, 08:20
Испания
©instagram.com/lukamodric10 Появился новый инсайд о будущем Модрича
6 июня, 21:47
Испания
©instagram.com/kaihavertz29/ "Реал" принял решение о трансфере полузащитника за 60 миллионов евро
6 июня, 21:17
Испания
©instagram.com/xavi/ Тренер "Барселоны" объяснил, от кого зависит возвращение Месси
6 июня, 10:01
Испания
©instagram.com/lukamodric10 Еще один топовый футболист перейдет в клуб из Саудовской Аравии
5 июня, 18:20
Испания
©instagram.com/leomessi Вернется в "Барселону"? Стали известны подробности встречи отца Месси с руководством клуба
5 июня, 15:52
Испания
©twitter.com/MrAncelotti Карло Анчелотти объяснил неудачи "Реала"
5 июня, 15:24
Испания
©instagram.com/lukamodric10 Модрич вслед за Бензема собрался покинуть "Реал"
5 июня, 12:17
Испания
©twitter.com/Atleti Гол на 92-й минуте оставил испанский клуб без серебряных медалей в Ла Лиге
5 июня, 11:00
Испания
©instagram.com/k.mbappe Мбаппе озвучили условия для перехода в "Реал"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus