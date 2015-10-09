Пятикратный чемпион АПЛ согласился перейти в "Реал"

Центральный защитник "Атлетика" Бильбао и сборной Испании Эмерик Ляпорт может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По информации журналист Мигеля Серрано, 32-летний игрок предложил свои услуги мадридскому "Реалу". "Атлетик" оценивает своего защитника в 25 миллионов евро.

Однако в "Реале" в настоящий момент не рассматривают возможность такой сделки.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Ляпорта предложили другому испанскому гранду - каталонской "Барселоне".

19 июля футболист может стать чемпионом мира в составе сборной Испании - в финале ЧМ-2026 предстоит сыграть со сборной Аргентины.

Ляпорт вернулся в "Атлетик" в 2025 году из саудовского "Аль-Насра". Также в карьере защитника был "Манчестер Сити", в составе которого он пять раз выиграл чемпионат Англии, а также Лигу чемпионов. В составе сборной Испании Ляпорт выиграл чемпионат Европы-2024 и Лигу наций-2023.

В минувшем сезоне Ляпорт принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Его контракт с "Атлетиком" рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 8 миллионов евро.

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