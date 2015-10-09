"Барселоне" предложили подписать финалиста ЧМ-2026: его тренировал Гвардиола

Центральный защитник "Атлетика" из Бильбао Эмерик Ляпорт может продолжить карьеру в стане принципиального соперника по чемпионату, передают Vesti.kz.

По информации COPE, подписать чемпиона Европы-2024 предложили каталонской "Барселоне". В данный момент речь идет именно о кандидатуре игрока, а не о полноценной переговорах между клубами относительно трансфера.

Возможный переход Лапорта в "Барселону" может быть непростым из-за напряженных отношений между клубами. Они ухудшились после продолжительной трансферной истории вокруг вингера "Атлетика" Нико Вильямса в 2024 и 2025 годах. Игрока активно связывали с переходом в каталонский клуб, однако трансфер так и не состоялся.

Именно из-за этой ситуации любые потенциальные переговоры между "Барселоной" и "Атлетиком" относительно Ляпорта могут оказаться сложными. На данный момент, по данным источника, официальных переговоров между клубами относительно центрального защитника нет.

Ляпорт уже не в первый раз попадает в сферу интересов "Барселоны". Еще в 2017–2018 годах каталонцы рассматривали возможность его подписания, однако тогда "Атлетик" отказался вести переговоры с "сине-гранатовыми". Летом 2023 года защитник также рассматривал вариант с переходом в "Барселону", но сделка вновь не состоялась.

В минувшем сезоне Ляпорт принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Его контракт с "Атлетиком" рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 8 миллионов евро.

В своей карьере Лапорт выступал и за "Манчестер Сити", где под руководством Хосепа Гвардиолы выиграл три чемпионата Англии и два Кубка Англии.

На чемпионате мира-2026 32-летний Ляпорт является одним из ключевых игроков сборной Испании, которой помог выйти в финал турнира. Он провел все 7 матчей турнира в стартовом составе и сформировал пару в центре обороны с защитником "Барселоны" Пау Кубарси.

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