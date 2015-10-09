Президент "Барселоны" высказался о статуе в честь Месси

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о плане клуба установить возле "Камп Ноу" статую Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz. Подобная честь ранее была оказана легендарному Йохану Кройффу и Ласло Кубале.

"Предложение по установке статуи ещё не было представлено семье Месси. Но и статуя, и матч в честь Месси – всё это будет реализовано", - сказал Лапорта, чьи слова передаёт Barca Universal.

Уже в эту субботу каталонцы сыграют первый матч на обновлённом стадионе. Пока арена готова принимать около 45 тысяч зрителей, а полноценный запуск намечен на следующее лето — к этому времени должны завершить оставшиеся работы. 22 ноября "Барса" примет "Атлетик" из Бильбао.

Напомним, Месси выступал за "Барселону" с 2003 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что в клубе всерьез рассматривают вариант включения имени Месси в название домашнего стадиона "сине-гранатовых".