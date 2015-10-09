Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 07:13
 

Поздний гол Ямаля: "Барса" прошла дальше после вылета "Реала"

  Комментарии

Поздний гол Ямаля: "Барса" прошла дальше после вылета "Реала" ©x.com/FCBarcelona

"Барселона" вышла в 1/4 финала Кубка Испании, обыграв на выезде "Расинг" со счетом 2:0, сообщают Vesti.kz.

Счёт в матче был открыт на 66-й минуте — отличился форвард "Барселоны" Ферран Торрес. Уже в компенсированное время, на 90+5-й минуте, Ламин Ямаль забил второй мяч и снял все вопросы о победителе встречи. При этом арбитр дважды отменял голы "Расинга" из-за положения "вне игры".

На стадии 1/16 финала Кубка Испании "Барселона" уверенно прошла "Гвадалахару", выиграв со счётом 2:0. "Расинг" же ранее пробился дальше, выбив "Вильярреал" — 2:1.

Напомним, действующим обладателем Кубка Испании является именно "Барселона". В финале сезона-2024/2025 каталонцы в дополнительное время обыграли мадридский "Реал" — 3:2.

Добавим, что "Реал" на этой стадии сенсационно уступил "Альбасете" (3:2) и вылетел из Кубка Испании.

