Каталонская "Барселона" минувшим летом упустила нападающего Карлоса Эспи, который в итоге перешёл в мадридский "Реал" и стал ключевым джокером команды, передают Vesti.kz.

Почему сорвался переход в "Барселону"

По информации Cadena SER, до трансфера в "Реал" агент 21-летнего форварда предлагал его услуги "сине-гранатовым". В каталонском клубе признали потенциал футболиста, однако отказались от сделки. Руководство посчитало сумму около 25 миллионов евро завышенной для молодого нападающего. Кроме того, главный тренер Ханси Флик сделал ставку на других игроков.

Ставка "Реала" и спасение в матче с "Сельтой"

"Реал" поверил в физическую мощь и бомбардирский потенциал Эспи. В итоге он стал одним из главных козырей Жозе Моуринью при выходе на замену.

В субботнем матче Ла Лиги против "Сельты" (2:1) именно поздний гол Эспи принёс мадридцам волевую победу и спас команду от потери очков после нереализованного пенальти Килиана Мбаппе. В "Барселоне" же эта несостоявшаяся сделка вновь стала поводом для споров об упущенной возможности.

Отметим, что Эспи в матче с "Сельтой" установил уникальное достижение.

Следующий матч в Ла Лиге "Реал" проведёт против "Алавеса" 28 ноября в Мадриде.

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