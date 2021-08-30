Обойдутся без Мбаппе? Стали известны причины, препятствующие трансферу футболиста в "Реал"

Громкий переход французского нападающего Килиана Мбаппе из ПСЖ в "Реал" может не состояться. Об этом стало известно газете Marca, сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Источник передает, что боссы испанского клуба не намерены платить больше 170 миллионов евро за 22-летнего звездного форварда. В то же время в Париже уверены, что Килиан стоит куда больше этой суммы.

Отметим, что сам Мбаппе не желает продлевать контракт с ПСЖ и предпочитает перейти в "Реал". Парижане не оставляют попыток сохранить одного из лидеров в своем составе, но при этом ситуацию усугубляет контракт футболиста, который истекает следующим летом.

Если ПСЖ не отпустит игрока сейчас и не сумеет продлить с ним контракт, то уже зимой Мбаппе сможет вести переговоры с другими клубами и бесплатно покинуть французскую команду спустя полгода.

Напомним, что Килиан перешел в ПСЖ в 2017 году. В четырех матчах нового сезона чемпионата Франции он провел четыре матча, забил три гола и сделал два ассиста.

Во вчерашней игре с "Реймсом" нападающий принес команде победу, оформив дубль (2:0). В этом же матче в футболке ПСЖ дебютировал Лионель Месси.

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