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Месси ни разу не удалось пробить по воротам в дебюте за ПСЖ

Месси ни разу не удалось пробить по воротам в дебюте за ПСЖ
©Reuters
Новости спорта Футбол Франция

Нападающий ПСЖ Лионель Месси ни разу не ударил по воротам за 31 минуту дебютного матча за парижский клуб с "Реймсом", пишет "Чемпионат".

За все время на поле Месси отдал 20 передач, 19 из которых были точными, и совершил один отбор.

В матче четвертого тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 "Реймс" проиграл ПСЖ со счетом 0:2.

На 16-й минуте счет открыл форвард парижан Килиан Мбаппе. Анхель Ди Мария технично навесил с правого фланга в штрафную на голову Мбаппе, который опередил Эндрю Гравильона и с нескольких метров отправил мяч в ближний угол ворот.

Во втором тайме Мбаппе оформил дубль. Ашраф Хакими рванул в контратаку по правому флангу, прошел до линии штрафной и выполнил великолепную крученую передачу низом к дальней штанге, которую Мбаппе замкнул ударом в касание с нескольких метров.

Лионель Месси вышел на поле на 66-й минуте встречи при счете 2:0 в пользу парижан, заменив нападающего Неймара.

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ Мбаппе Килиан

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