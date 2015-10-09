Обладатель "Золотого мяча" раскрыл Мбаппе горькую правду

Обладатель "Золотого мяча" и бывший лидер сборной Франции Жан-Пьер Папен высказался о своем звёздном соотечественнике Килиане Мбаппе, передают Vesti.kz.

Легендарный форвард отметил, какие элементы игры форварда "Реала" мешают ему называться полноценным "девяткой".

По словам Папена, у Мбаппе есть все задатки, чтобы стать великим нападающим, и даже первый год в "Реале" подтвердил его уровень — при сложной адаптации он все равно забил множество голов. Но при этом легендарный француз уверен: классическим форвардом штрафной площади Килиан никогда не станет.

"Это качество либо есть, либо нет. Мбаппе невероятно быстр, он мастер открываться в свободные зоны, но он не умеет остановиться и остаться там, где нападающий должен находиться — между точкой пенальти и вратарской. Этому он так и не научился", —цитируют Папена Mundo Deportivo.

Француз вспомнил и собственный опыт:

"Когда я приехал в "Милан", я не умел играть спиной к воротам. Тогда Фабио Капелло ставил за мной одного-двух защитников, чтобы я привык к роли таргетмена, учился принимать и раздавать передачи. А позже в "Жирондене" тренер уже видел, что я изменился. Все возможно — главное желание работать над собой".

Папен также добавил, что еще одной проблемой Мбаппе остается игра головой:

"Он явно избегает борьбы в воздухе, и это видно невооруженным глазом".

