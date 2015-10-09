Назван лучший игрок "Реала": это не Мбаппе

Бывшая звезда сборной Нидерландов Руд Гуллит поделился своим взглядом на игру полузащитника мадридского "Реала" Джуда Беллингема, сообщают Vesti.kz.

Он сравнил англичанина с Килианом Мбаппе, Родриго и Винисиусом.

"Мбаппе мало что делает, когда у него нет мяча. Винисиус Жуниор и Родриго тоже не блещут в таких ситуациях. Многим другим приходится работать вдвойне. Беллингем становится жертвой этого. Он больше не может играть так, как играл, когда Кроос был в команде. Когда Кроос был в составе… у них был баланс. Беллингем лучший игрок, который есть у "Реала". Он точно будет в национальной команде, и, если Тухель не выведет его из состава, это будет для меня неправильным решением", — приводит слова Гуллита Goal.com.

В этом сезоне английский хавбек уже провёл 17 матчей во всех турнирах и отметился четырьмя голами и тремя голевыми передачами.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!