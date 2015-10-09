Моуринью заблокировал в "Реале" трансфер нападающего с 8 голами за сезон

Будущее нападающего Гонсало Гарсии в мадридском "Реале" остается открытым, однако новый главный тренер "сливочных" Жозе Моуринью выступил против поспешной продажи футболиста. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, португальский специалист уже донес свою позицию до руководства "королевского клуба", подчеркнув, что сейчас не время расставаться с 22-летним форвардом. Моуринью видит в испанце серьезный потенциал и считает, что тот способен вписаться в его игровую концепцию.

Наставник "Реал" планирует оценить возможности Гарсии во время летней подготовки и предоставить ему шанс проявить себя в составе первой команды перед принятием окончательного решения.

В минувшем сезоне форвард провел за основной состав "Реала" 39 матчей во всех турнирах, записав на свой счет восемь голов и три результативные передачи.

До закрепления в первой команде Гарсия выступал за "Реал Мадрид Кастилья", где в сезоне-2024/25 продемонстрировал высокую результативность, забив 30 мячей в 73 встречах.

Контракт игрока с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2030 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 30 миллионов евро.

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