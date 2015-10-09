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Моуринью выгнал 18-летнего таланта из "Реала": его покупали за 63 миллиона

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Моуринью выгнал 18-летнего таланта из "Реала": его покупали за 63 миллиона ©depositphotos.com/Musiu0

Будущее аргентинского полузащитника Франко Мастантуоно в мадридском "Реале" оказалось под вопросом после прихода Жозе Моуринью. Как сообщает Diario.es, новый наставник "сливочных" не видит 18-летнего футболиста в числе ключевых игроков своего проекта.

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Будущее аргентинского полузащитника Франко Мастантуоно в мадридском "Реале" оказалось под вопросом после прихода Жозе Моуринью. Как сообщает Diario.es, новый наставник "сливочных" не видит 18-летнего футболиста в числе ключевых игроков своего проекта.

Почему Моуринью отказался от Мастантуоно

По информации источника, португальский специалист лично уведомил хавбека о том, что не рассчитывает на него в ближайшей перспективе.

Такое решение связано с неоднозначным первым сезоном аргентинца в составе мадридского клуба.

"Реал" ищет новый клуб для таланта

Руководство "Реала" намерено отправить Мастантуоно в аренду сроком на два года, чтобы он получил стабильную игровую практику и продолжил развитие. Приоритетом являются команды, выступающие в еврокубках.

Среди основных претендентов на футболиста называются португальские "Бенфика" и "Порту". При этом мадридцы рассчитывают, что новый клуб возьмёт на себя часть зарплаты игрока.

Рекордный трансфер

Контракт Мастантуоно с "Реалом" действует до лета 2031 года. Соглашение вступило в силу в августе 2025 года после достижения игроком совершеннолетия.

В сезоне-2025/26 Мастантуоно провёл 35 матчей во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Напомним, что аргентинец перебрался в "Реал" из "Ривер Плейта" за 63,2 миллиона евро. Этот трансфер стал рекордным в истории аргентинского футбола. По оценке Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет 45 миллионов евро.


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