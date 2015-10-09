Моуринью принял неожиданное решение по 21-летнему лидеру "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью предоставил Арде Гюлеру больше свободы в атаке, разрешив турецкому полузащитнику самостоятельно выбирать позиции на поле, передают Vesti.kz.

Моуринью предоставил Гюлеру свободу действий

По информации Marca, теперь 21-летний футболист может смещаться с правого фланга в центр, открываться между линиями или выдвигаться ближе к воротам соперника. Чтобы Гюлер мог свободно перемещаться по полю, Моуринью поручил остальным игрокам страховать его и компенсировать возможные смещения.

Португальский специалист полностью доверяет полузащитнику и позволяет ему действовать по собственному усмотрению, не опасаясь рисковать и ошибаться. Такой подход должен помочь турку чаще проявлять свои атакующие качества и влиять на игру команды.

Статистика Гюлера в "Реале"

Гюлер выступает за мадридский клуб с 2023 года, когда перешёл из турецкого "Фенербахче" за 30 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл 14 матчей, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

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