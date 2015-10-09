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Моуринью принял неожиданное решение по 21-летнему лидеру "Реала"

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Моуринью принял неожиданное решение по 21-летнему лидеру "Реала" Арда Гюлер в составе "Реала". Фото: ©Depositphotos/Musiu0

Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью предоставил Арде Гюлеру больше свободы в атаке, разрешив турецкому полузащитнику самостоятельно выбирать позиции на поле, передают Vesti.kz.

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Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью предоставил Арде Гюлеру больше свободы в атаке, разрешив турецкому полузащитнику самостоятельно выбирать позиции на поле, передают Vesti.kz.

Моуринью предоставил Гюлеру свободу действий

По информации Marca, теперь 21-летний футболист может смещаться с правого фланга в центр, открываться между линиями или выдвигаться ближе к воротам соперника. Чтобы Гюлер мог свободно перемещаться по полю, Моуринью поручил остальным игрокам страховать его и компенсировать возможные смещения.

Португальский специалист полностью доверяет полузащитнику и позволяет ему действовать по собственному усмотрению, не опасаясь рисковать и ошибаться. Такой подход должен помочь турку чаще проявлять свои атакующие качества и влиять на игру команды.

Статистика Гюлера в "Реале"

Гюлер выступает за мадридский клуб с 2023 года, когда перешёл из турецкого "Фенербахче" за 30 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл 14 матчей, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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Чемпионат Испании 2026/27   •   Испания, Вильярреал   •   Регулярный чемпионат, мужчины
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